Завершились переговори Меркель та Шмигаля: що обговорили
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Канцлер ФРН Ангела Меркель та прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у вівторок, 12 травня, провели відеоконференцію. Про це із посиланням на пресслужбу федерального уряду Німеччини пише Deutsche Welle, передає УНН.
Так, за словами речника федерального уряду Штеффена Зайберта, голови урядів обмінялися думками щодо тісних двосторонніх та економічних відносин, процесу реформ в Україні та безпекової ситуації на Сході України.
Меркель пообіцяла Шмигалю і надалі підтримувати взятий Україною курс реформ, особливо у сферах децентралізації, енергетики, судової реформи та боротьби з корупцією. У свою чергу, прем'єр-міністр наголосив, що український уряд продовжить курс реформ у тісній співпраці з ЄС та МВФ.
Під час відеоконференції Меркель та Шмигаль також обговорили заходи щодо стримування пандемії COVID-19. Канцлерка пообіцяла вивчити всі можливості підтримки України у врегулюванні цієї кризи.
Як повідомлялося в УНН, раніше Шмигаль розповів, що сподівається на допомогу Німеччини у переговорах з Міжнародним валютним фондом, Світовим банком, ЄБРР та іншими фінансовими організаціями.