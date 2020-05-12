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Завершились переговори Меркель та Шмигаля: що обговорили

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Канцлер ФРН Ангела Меркель та прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у вівторок, 12 травня, провели відеоконференцію. Про це із посиланням на пресслужбу федерального уряду Німеччини пише Deutsche Welle, передає УНН.

Завершились переговори Меркель та Шмигаля: що обговорили

Так, за словами речника федерального уряду Штеффена Зайберта, голови урядів обмінялися думками щодо тісних двосторонніх та економічних відносин, процесу реформ в Україні та безпекової ситуації на Сході України.

Меркель пообіцяла Шмигалю і надалі підтримувати взятий Україною курс реформ, особливо у сферах децентралізації, енергетики, судової реформи та боротьби з корупцією. У свою чергу, прем'єр-міністр наголосив, що український уряд продовжить курс реформ у тісній співпраці з ЄС та МВФ.

Під час відеоконференції Меркель та Шмигаль також обговорили заходи щодо стримування пандемії COVID-19. Канцлерка пообіцяла вивчити всі можливості підтримки України у врегулюванні цієї кризи.

Як повідомлялося в УНН, раніше Шмигаль розповів, що сподівається на допомогу Німеччини у переговорах з Міжнародним валютним фондом, Світовим банком, ЄБРР та іншими фінансовими організаціями.

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