Шмигаль розповів, якої допомоги чекає від Берліна

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“(Переговори з Ангелою Меркель 12 травня — ред.) це велика честь і важливий сигнал підтримки України. Прикро, звичайно, що зустріч буде проходити тільки на відео через пандемію. Але ми дуже вдячні Німеччині за допомогу з МВФ, Світовим банком, Східно-європейським банком розвитку ЄБРР, Європейським інвестиційним банком ЄІБ і в ЄС”, - сказав Шмигаль.

На запитання про очікування щодо Берліна він висловив надію на допомогу в боротьбі з коронакризою і в проведенні структурних реформ.

“Ми також сподіваємося, що Німеччина підтримає нас зі Світовим банком, ЄБРР та ЄІБ — і, звичайно, також з Єврокомісією, яка схвалила 1,4 мільярда євро в квітні. Ми також сподіваємося, що німецький KfW (Німецький державний банк — ред.) надасть нам 150 мільйонів євро як кредиту для зміцнення наших малого і середнього бізнесу в період коронакризи. Але передусім ми прагнемо відродити нашу зовнішню торгівлю. Останнім часом вона сильно постраждала через закриті кордони в результаті пандемії і глобального економічного спаду”, - заявив Прем’єр.

За його словами, це сильно б’є по Україні, яка до того ж стикається з двома кризами одночасно.

“Це боротьба з коронавірусом і зовнішньою небезпекою російської агресії на сході України і анексією Криму. Ми дуже вдячні за підтримку Німеччини. Мета повинна полягати в тому, щоб Росія нарешті припинила бойові дії на сході і виконала Мінські угоди. Ми просимо Німеччину зберегти курс санкцій проти Росії в Європі і продовжувати домагатися миру на сході України і територіальної цілісності нашої країни”, - додав Шмигаль.

Як повідомляв УНН, в інтерв’ю Шмигаль також розповів про вплив коронакризи на українську економіку.