Шмыгаль рассказал, какой помощи ждет от Берлина

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"(Переговоры с Ангелой Меркель 12 мая - ред.) это большая честь и важный сигнал поддержки Украины. Обидно, конечно, что встреча будет проходить только на видео из-за пандемии. Но мы очень благодарны Германии за помощь с МВФ, Всемирным банком, Восточно-европейским банком развития ЕБРР, Европейским инвестиционным банком ЕИБ и в ЕС", - сказал Шмыгаль.

На вопрос об ожиданиях в отношении Берлина он выразил надежду на помощь в борьбе с коронакризисом и в проведении структурных реформ.

"Мы также надеемся, что Германия поддержит нас со Всемирным банком, ЕБРР и ЕИБ - и, конечно, также с Еврокомиссией, которая одобрила 1,4 миллиарда евро в апреле. Мы также надеемся, что немецкий KfW (Немецкий государственный банк - ред.) даст нам 150 млн евро в качестве кредита для укрепления наших малого и среднего бизнеса в период коронакризиса. Но прежде всего мы стремимся возродить нашу внешнюю торговлю. В последнее время она сильно пострадала из-за закрытых границ в результате пандемии, глобального экономического спада", - заявил Премьер.

По его словам, это сильно бьет по Украине, которая к тому же сталкивается с двумя кризисами одновременно.

"Это борьба с коронавирусом и внешней опасностью российской агрессии на востоке Украины и аннексией Крыма. Мы очень благодарны за поддержку Германии. Цель должна заключаться в том, чтобы Россия наконец прекратила боевые действия на востоке и выполнила Минские соглашения. Мы просим Германию сохранить курс санкций против России в Европе и продолжать добиваться мира на востоке Украины и территориальной целостности нашей страны", - добавил Шмыгаль.

Как сообщал УНН, в интервью Шмыгаль также рассказал о влиянии коронакризиса на украинскую экономику.