Відеозустріч Шмигаля та Меркель запланували на 12 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Переговори Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з Федеральним канцлером ФРН Ангелою Меркель відбудуться у режимі відеоконференеції 12 травня о 12:00, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби Кабміну.
"Серед питань, які будуть обговорюватися під час віртуальної зустрічі, подолання епідемії коронавірусу, двосторонні німецько-українські відносини, продовження системних реформ, європейська інтеграція, яка є ключовим пріоритетом зовнішньої політики України, а також питання енергетичного сектору", - йдеться у повідомленні.
Крім того, Глави Урядів торкнуться ситуації на Донбасі в контексті збереження санкцій проти РФ, додали у Кабміні.
Нагадаємо, 20 квітня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль мав здійснити “віртуальний візит” до Німеччини та провести розмову з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
Проте тоді відеоконференцію перенесли. Як пояснив Шмигаль, "у колеги виникли непередбачувані невідкладні справи".