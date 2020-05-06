Видеовстречу Шмыгаля и Меркель запланировали на 12 мая

"Среди вопросов, которые будут обсуждаться во время виртуальной встречи, преодоление эпидемии коронавируса, двусторонние немецко-украинские отношения, продолжение системных реформ, европейская интеграция, которая является ключевым приоритетом внешней политики Украины, а также вопросы энергетического сектора", - говорится в сообщении.

Кроме того, главы правительств коснутся ситуации на Донбассе в контексте сохранения санкций против РФ, добавили в Кабмине.

Напомним, 20 апреля Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль должен был совершить "виртуальный визит" в Германию и поговорить с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Однако тогда видеоконференцию перенесли. Как пояснил Шмыгаль, "у коллеги возникли непредвиденные неотложные дела".