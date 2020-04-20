Відеоконференцію Шмигаля та Меркель перенесли: причини
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Відеоконференцію між Прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем та федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель перенесли. Про це Шмигаль написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
“Перенесли відеоконференцію з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. На жаль, у колеги виникли непередбачувані невідкладні справи. Ми з розумінням до цього ставимося, адже в часи пандемії трапляється різне”, — написав Шмигаль.
За його словами, відеоконференцію домовилися перенести на зручний для обох сторін час.
Як повідомлялося раніше, 20 квітня, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль мав здійснити “віртуальний візит” до Німеччини та проведе розмову з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.