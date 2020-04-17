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У понеділок Шмигаль проведе відеоконференцію з Меркель

У понеділок Шмигаль проведе відеоконференцію з Меркель

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. У понеділок, 20 квітня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль здійснить "віртуальний візит" до Німеччини та проведе розмову з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Про це Шмигаль написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

"20 квітня відвідаю Німеччину. Звісно, що у віртуальній формі. Коронавірус вніс корективи і в нашу роботу. Тому у понеділок, замість запланованого візиту у Берлін, проведемо відеоконференцію з канцлером Німеччини Ангелою Меркель", - написав Шмигаль.

З його слів, темою розмови стане подальша співпраця країн, а також фінансова підтримка та хід реформ в Україні.

Нагадаємо, наприкінці березня відбулась телефонна розмова Меркель з Президентом України Володимиром Зеленським.

Сторони обговорили ситуацію довкола поширення коронавірусу у світі, а також практичні заходи, які вживаються в обох країнах з метою протидії пандемії. 

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