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В ОП повідомили деталі розмови Зеленського з Меркель

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Під час телефонної розмови у вівторок, 31 березня, Президент України Володимир Зеленський та федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорили ситуацію довкола поширення коронавірусу у світі, а також практичні заходи, які вживаються в обох країнах з метою протидії пандемії. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента у Telegram-каналі, передає УНН.

Так, зазначається, що під час розмови сторонами було домовлено опрацювати можливість налагодження інформаційного обміну, пов’язаного з пандемією, зокрема, в частині медичних стандартів, що впроваджуються для лікування хвороби.

У контексті можливого збільшення фінансової допомоги Україні на боротьбу з коронавірусом, сторони домовилися перенаправити 150 млн євро в межах державного німецького кредиту на відповідні потреби.

Зазначається, що в розмові Федеральний канцлер позитивно відзначила ухвалення напередодні законів про обіг земель сільськогосподарського призначення та про регулювання банківської діяльності. У цьому контексті вона наголосила на важливості якнайшвидшого завершення переговорів з МВФ щодо нової програми співпраці. Також йшлося про необхідність виділення додаткового фінансування для України з боку Європейського Союзу та Світового банку.

Глава держави поінформував Меркель про безпекову ситуацію на Донбасі. Було обговорено результати останніх консультацій у рамках Тристоронньої контактної групи. Окремо сторони обговорили перспективи продовження переговорів у "нормандському форматі".

Як повідомлялося в УНН, у вівторок відбулась вже десята телефонна розмова Президента України Володимира Зеленського та Федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель.

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