В ОП повідомили деталі розмови Зеленського з Меркель

КИЇВ. 31 березня. УНН. Під час телефонної розмови у вівторок, 31 березня, Президент України Володимир Зеленський та федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорили ситуацію довкола поширення коронавірусу у світі, а також практичні заходи, які вживаються в обох країнах з метою протидії пандемії. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента у Telegram-каналі, передає УНН.