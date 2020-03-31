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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 90654 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 101581 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 103702 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102868 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 111004 просмотра

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В ОП сообщили детали разговора Зеленского с Меркель

В ОП сообщили детали разговора Зеленского с Меркель

Киев  •  УНН

 • 12945 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Во время телефонного разговора во вторник, 31 марта, Президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель обсудили ситуацию вокруг распространения коронавируса в мире, а также практические меры, принимаемые в обеих странах с целью противодействия пандемии. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента в Telegram-канале, передает УНН.

Так, отмечается, что во время разговора сторонами была достигнута договоренность проработать возможность налаживания информационного обмена, связанного с пандемией, в частности, в части медицинских стандартов, внедряемых для лечения болезни.

В контексте возможного увеличения финансовой помощи Украине на борьбу с коронавирусом, стороны договорились перенаправить 150 млн евро в рамках государственного немецкого кредита на соответствующие нужды.

Отмечается, что в разговоре Федеральный канцлер положительно отметила принятие накануне законов об обороте земель сельскохозяйственного назначения и о регулировании банковской деятельности. В этом контексте она подчеркнула на важности скорейшего завершения переговоров с МВФ о новой программе сотрудничества. Также речь шла о необходимости выделения дополнительного финансирования для Украины со стороны Европейского Союза и Всемирного банка.

Глава государства проинформировал Меркель о ситуации с безопасностью на Донбассе. Были обсуждены результаты последних консультаций в рамках Трехсторонней контактной группы. Отдельно стороны обсудили перспективы продолжения переговоров в "нормандском формате".

Как сообщалось в УНН, во вторник состоялся уже десятый телефонный разговор Президента Украины Владимира Зеленского и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель.

Украинские Национальные Новости

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