В ОП сообщили детали разговора Зеленского с Меркель

КИЕВ. 31 марта. УНН. Во время телефонного разговора во вторник, 31 марта, Президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель обсудили ситуацию вокруг распространения коронавируса в мире, а также практические меры, принимаемые в обеих странах с целью противодействия пандемии. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента в Telegram-канале, передает УНН.