Зеленський провів десяту телефонну розмову з Меркель: головною темою був не Донбас

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Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. У вівторок відбулась десята телефонна розмова Президента України Володимира Зеленського та Федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель. Про це у Twitter повідомив посол України у ФРН Андрій Мельник, передає УНН.

"Сьогодні відбулася 10-а телефонна розмова Президента України та Федерального канцлера Ангели Меркель. Україна може розраховувати на незмінну потужну підтримку Берліна у боротьбі з пандемією коронавірусу та її наслідками для економіки", - написав дипломат.

Нагадаємо, минулого тижня Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Азербайджанської Республіки Ільхамом Алієвим.

Як повідомлялося раніше в УНН, у лютому Президент України Володимир Зеленський провів дводенний робочий візит у Федеративній Республіці Німеччина, відвідавши Мюнхенську конференцію з питань безпеки, на якій заявив, що "Україна не хоче ескалації війни на Донбасі".

Сьогодні відбулася 10-а телефонна розмова Президента України @ZelenskyyUa та Федерального канцлера Ангели Меркель. Україна може розраховувати на незмінну потужну підтримку Берліна у боротьбі з пандемією коронавірусу та її наслідками для економіки. Danke @RegSprecher pic.twitter.com/x66JOnrqXQ

— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) March 31, 2020

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