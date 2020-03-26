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Зеленський провів телефонну розмову з президентом Азербайджану

Зеленський провів телефонну розмову з президентом Азербайджану

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Азербайджанської Республіки Ільхамом Алієвим. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення Офісу Президента у Telegram-каналі.

Так, глава держави поінформував співрозмовника про заходи, яких вживає Україна з метою протидії поширенню коронавірусу та збереження здоров’я людей.

Зеленський висловив подяку за сприяння з боку Азербайджану в питанні евакуації українців. Він також подякував за те, що азербайджанські інвестори та великий бізнес продовжують свою діяльність в Україні та реалізують важливі проекти.

Президенти домовилися про подальшу координацію зусиль та допомогу в питанні подолання пандемії коронавірусу та її наслідків.

Нагадаємо, напередодні Зеленський обговорив з президентом Швейцарії ініціативу спільного виробництва апаратів ШВЛ в Україні.

Українські Національні Новини

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