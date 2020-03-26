Зеленський провів телефонну розмову з президентом Азербайджану
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Азербайджанської Республіки Ільхамом Алієвим. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення Офісу Президента у Telegram-каналі.
Так, глава держави поінформував співрозмовника про заходи, яких вживає Україна з метою протидії поширенню коронавірусу та збереження здоров’я людей.
Зеленський висловив подяку за сприяння з боку Азербайджану в питанні евакуації українців. Він також подякував за те, що азербайджанські інвестори та великий бізнес продовжують свою діяльність в Україні та реалізують важливі проекти.
Президенти домовилися про подальшу координацію зусиль та допомогу в питанні подолання пандемії коронавірусу та її наслідків.
Нагадаємо, напередодні Зеленський обговорив з президентом Швейцарії ініціативу спільного виробництва апаратів ШВЛ в Україні.