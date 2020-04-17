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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 45934 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 54480 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 68759 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 68647 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 97685 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 78878 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105544 просмотра

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4 марта, 15:53 • 130691 просмотра

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В понедельник Шмыгаль проведет видеоконференцию с Меркель

В понедельник Шмыгаль проведет видеоконференцию с Меркель

Киев  •  УНН

 • 13129 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. В понедельник, 20 апреля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль осуществит "виртуальный визит" в Германию и проведет беседу с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом Шмыгаль написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

"20 апреля посещу Германию. Конечно, в виртуальной форме. Коронавирус внес коррективы и в нашу работу. Поэтому в понедельник, вместо запланированного визита в Берлин, проведем видеоконференцию с канцлером Германии Ангелой Меркель", - написал Шмыгаль.

По его словам, темой разговора станет дальнейшее сотрудничество стран, а также финансовая поддержка и ход реформ в Украине.

Напомним, в конце марта состоялась телефонная беседа Меркель с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Стороны обсудили ситуацию вокруг распространения коронавируса в мире, а также практические меры, принимаемые в обеих странах с целью противодействия пандемии.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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