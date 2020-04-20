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Видеоконференцию Шмыгаля и Меркель перенесли: причины

Видеоконференцию Шмыгаля и Меркель перенесли: причины

Киев  •  УНН

 • 15656 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Видеоконференцию между Премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель перенесли. Об этом Шмыгаль написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Перенесли видеоконференцию с канцлером Германии Ангелой Меркель. К сожалению, у коллеги возникли непредвиденные неотложные дела. Мы с пониманием к этому относимся, ведь во времена пандемии случается разное", - написал Шмыгаль.

По его словам, видеоконференцию договорились перенести на удобное для обеих сторон время.

Как сообщалось ранее, 20 апреля, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль должен был совершить "виртуальный визит" в Германию и провести беседу с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

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