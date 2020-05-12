Завершились переговоры Меркель и Шмыгаля: что обсудили
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во вторник, 12 мая, провели видеоконференцию. Об этом со ссылкой на пресс-службу федерального правительства Германии пишет Deutsche Welle, передает УНН.
Так, по словам представителя федерального правительства Штеффена Зайберта, главы правительств обменялись мнениями о тесных двусторонних и экономических отношениях, процессу реформ в Украине и ситуации безопасности на Востоке Украины.
Меркель пообещала Шмыгалю и в дальнейшем поддерживать взятый Украиной курс реформ, особенно в сферах децентрализации, энергетики, судебной реформы и борьбы с коррупцией. В свою очередь, премьер-министр отметил, что украинское правительство продолжит курс реформ в тесном сотрудничестве с ЕС и МВФ.
Во время видеоконференции Меркель и Шмыгаль также обсудили меры по сдерживанию пандемии COVID-19. Канцлер пообещала изучить все возможности поддержки Украины в урегулировании этого кризиса.
Как сообщалось в УНН, ранее Шмыгаль рассказал, что надеется на помощь Германии в переговорах с Международным валютным фондом, Всемирным банком, ЕБРР и другими финансовыми организациями.