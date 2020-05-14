Європарламент розгляне виділення Україні 1,2 млрд євро для боротьби з пандемією COVID-19 за пришвидшеною процедурою

Пункт порядку денного щодо пришвидшеного розгляду пропозиції “Макрофінансової допомоги партнерам по розширенню та сусідам в умовах кризи пандемії COVID-19” був першим під час розгляду.

Під час голосування участь взяли 689 депутатів, з яких проголосували “За” — 602, “проти” — 80. У свою чергу, від голосування утрималися 7 євродепутатів. Таким чином, рішення було ухвалено.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Без України: у Берліні представники РФ "конструктивно" обговорили Донбас

Відтак, питання щодо цієї пропозиції голосуватимуть 15 травня, а результати оголосять о 21:00 за часом Брюсселю (22:00 за київським часом) того ж дня. Голосування депутатів ЄП відбувається онлайн.

Наступним кроком після голосування депутатів Європарламенту, ініціативу Єврокомісії передадуть на схвалення Раді ЄС.

Нагадаємо, Євросоюз планує цього літа відкрити кордони і обіцяє туристичний сезон.