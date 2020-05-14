Европарламент рассмотрит выделение Украине 1,2 млрд евро для борьбы с пандемией COVID-19 по ускоренной процедуре

Пункт повестки дня по ускоренному рассмотрению предложения “макрофинансовой помощи партнерам по расширению и соседям в условиях кризиса пандемии COVID-19” был первым во время рассмотрения.

Во время голосования участие приняли 689 депутатов, из которых проголосовали “За” — 602, “против” — 80. В свою очередь, от голосования воздержались 7 евродепутатов. Таким образом, решение было принято.

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Следовательно, вопрос по этому предложению будут голосовать 15 мая, а результаты объявят в 21:00 по времени Брюсселя (22:00 по киевскому времени) в тот же день. Голосование депутатов ЕП происходит онлайн.

Следующим шагом после голосования депутатов Европарламента, инициативу Еврокомиссии передадут на одобрение Совету ЕС.

Напомним, Евросоюз планирует этим летом открыть границы и обещает туристический сезон.