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Без України: у Берліні представники РФ "конструктивно" обговорили Донбас

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Заступник глави адміністрації президента Росії Дмитро Козак заявив, що в Берліні були проведені консультації по темі України, які “пройшли конструктивно” та були досягнуті угоди про взаємні подальші дії. Представники України не брали участь у цих переговорах. Про це Козак заявив в ефірі телеканалу “Росія-24”, передає УНН із посиланням на російське держінформагентство ТАСС.

Без України: у Берліні представники РФ "конструктивно" обговорили Донбас

Він повідомив, що в середу у відомстві Федерального канцлера Німеччини відбулися додаткові консультації щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

“Ці консультації дадуть додатковий імпульс для інтенсифікації переговорів і в нормандському форматі, і в тристоронній Контактній групі в Мінську. Будуть надані відповідні сигнали”, — сказав він.

Козак зазначив, що діалог у Берліні пройшов в “конструктивному, діловому ключі”.

“Досягли угоди про взаємні подальші дії щодо мирного врегулювання конфлікту в Україні, за рішенням безлічі непростих завдань, які потребують вирішення у взаємодії з представниками Донбасу, представниками України в нормандському форматі”, — додав він.

При цьому Козак додав, що це була двостороння консультація, а рішення повинні прийматися в рамках ТКГ або саміту нормандської четвірки. “Це були двосторонні консультації, оцінка поточної ситуації та погляд на майбутнє”, — пояснив він.

Раніше стало відомо, що куратор “українського напрямку” у Кремлі Козак — прибув з візитом у Берлін, попри COVID-19.

Про те що колишній віце-прем’єр Козак курирує питання, пов’язані з українською політикою, раніше підтвердив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков 11 лютого. Пізніше помічник президента Владислав Сурков, який відповідав за питання України, залишив свою посаду. Козак з 2014 року перебуває в списку санкцій ЄС у зв’язку з вчиненням дій, що підривають територіальну цілісність і суверенітет України.

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