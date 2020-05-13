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ЗМІ РФ: куратор "українського напрямку" у Кремлі Козак - прибув з візитом у Берлін, попри COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Заступник керівника адміністрації президента Російської Федерації Дмитро Козак, який виступає в ролі “куратора українського напрямку” в Кремлі, прибув до Берліна, повідомляють джерела ряду федеральних ЗМІ, в тому числі агентства ТАСС, зазначає УНН.

ЗМІ РФ: куратор "українського напрямку" у Кремлі Козак - прибув з візитом у Берлін, попри COVID-19

ЗМІ стверджують, що він прибув на запрошення Німеччини для обговорення питань, пов’язаних з вирішенням конфлікту на сході України.

“Прибув до Берліна на запрошення німецької сторони для того, щоб обговорити проблематику врегулювання на південному сході України і, можливо, якісь інші питання”, — додав співрозмовник агентства.

Німеччина запросила Козака для того, щоб той встановив особистий контакт з помічником канцлера ФРН Ангели Меркель, стверджує джерело. Переговори пройдуть в двосторонньому форматі. Робочий візит Козака одноденний, сьогодні він повернеться в Росію.

Колишній віце-прем’єр Козак курирує питання, пов’язані з українською політикою, підтвердив прес-секретар президента Дмитро Пєсков 11 лютого. Пізніше помічник президента Владислав Сурков, який відповідав за питання України, залишив свою посаду. Козак з 2014 року перебуває в списку санкцій ЄС у зв’язку з вчиненням дій, що підривають територіальну цілісність і суверенітет України.

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