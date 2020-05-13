ЗМІ РФ: куратор "українського напрямку" у Кремлі Козак - прибув з візитом у Берлін, попри COVID-19

ЗМІ стверджують, що він прибув на запрошення Німеччини для обговорення питань, пов’язаних з вирішенням конфлікту на сході України.

“Прибув до Берліна на запрошення німецької сторони для того, щоб обговорити проблематику врегулювання на південному сході України і, можливо, якісь інші питання”, — додав співрозмовник агентства.

Німеччина запросила Козака для того, щоб той встановив особистий контакт з помічником канцлера ФРН Ангели Меркель, стверджує джерело. Переговори пройдуть в двосторонньому форматі. Робочий візит Козака одноденний, сьогодні він повернеться в Росію.

Колишній віце-прем’єр Козак курирує питання, пов’язані з українською політикою, підтвердив прес-секретар президента Дмитро Пєсков 11 лютого. Пізніше помічник президента Владислав Сурков, який відповідав за питання України, залишив свою посаду. Козак з 2014 року перебуває в списку санкцій ЄС у зв’язку з вчиненням дій, що підривають територіальну цілісність і суверенітет України.