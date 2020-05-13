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СМИ РФ: куратор "украинскго направления" в Кремле Козак - прибыл с визитом в Берлин, несмотря на COVID-19

Киев • УНН

 • 17406 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак, выступающий в роли “куратора украинского направления” в Кремле, прибыл в Берлин, сообщают источники ряда федеральных СМИ, в том числе агентства ТАСС, отмечает УНН.

СМИ РФ: куратор "украинскго направления" в Кремле Козак - прибыл с визитом в Берлин, несмотря на COVID-19

СМИ утверждают, что он прибыл по приглашению Германии для обсуждения вопросов, связанных с решением конфликта на востоке Украины.

“Прибыл в Берлин по приглашению германской стороны для того, чтобы обсудить проблематику урегулирования на юго-востоке Украины и, возможно, какие-то другие вопросы”, — добавил собеседник агентства.

Германия пригласила Козака для того, чтобы тот установил личный контакт с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель, утверждает источник. Переговоры пройдут в двустороннем формате. Рабочий визит Козака однодневный, сегодня он вернется в Россию.

Бывший вице-премьер Козак курирует вопросы, связанные с украинской политикой, подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 11 февраля. Позднее помощник президента Владислав Сурков, который отвечал за вопросы Украины, оставил свой пост. Козак с 2014 года состоит в санкционном списке ЕС в связи с совершением действий, подрывающих территориальную целостность и суверенитет Украины.

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