Без Украины: в Берлине представители РФ "конструктивно" обсудили Донбасс
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что в Берлине были проведены консультации по теме Украины, которые “прошли конструктивно” и были достигнуты соглашения про взаимные дальнейшие действия. Представители Украины не участвовали в этих переговорах. Об этом Козак заявил в эфире телеканала “Россия-24”, передает УНН со ссылкой на российское госинформагентство ТАСС.
Он сообщил, что в среду в ведомстве федерального канцлера Германии состоялись дополнительные консультации по урегулированию ситуации на Донбассе.
“Эти консультации дадут дополнительный импульс для интенсификации переговоров и в нормандском формате, и в трехсторонней Контактной группе в Минске. Будут предоставлены соответствующие сигналы”, — сказал он.
Козак отметил, что диалог в Берлине прошел в “конструктивном, деловом ключе”.
“Достигли соглашения о взаимных дальнейшие действия по мирному урегулированию конфликта в Украине, по решению множества непростых задач, требующих решения во взаимодействии с представителями Донбасса, представителями Украины в нормандском формате”, — добавил он.
При этом Козак добавил, что это была двусторонняя консультация, а решения должны приниматься в рамках ТКГ или саммита нормандской четверки. “Это были двусторонние консультации, оценка текущей ситуации и взгляд на будущее”, — пояснил он.
Ранее стало известно, что куратор “украинского направления” в Кремле Козак — прибыл с визитом в Берлин, несмотря на COVID-19.
О том, что бывший вице-премьер Козак курирует вопросы, связанные с украинской политикой, ранее подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 11 февраля. Позже помощник президента Владислав Сурков, который отвечал за вопросы Украины, оставил свой пост. Козак с 2014 года находится в списке санкций ЕС в связи с совершением действий, подрывающих территориальную целостность и суверенитет Украины.