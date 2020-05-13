Без Украины: в Берлине представители РФ "конструктивно" обсудили Донбасс

КИЕВ. 13 мая. УНН. Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что в Берлине были проведены консультации по теме Украины, которые “прошли конструктивно” и были достигнуты соглашения про взаимные дальнейшие действия. Представители Украины не участвовали в этих переговорах. Об этом Козак заявил в эфире телеканала “Россия-24”, передает УНН со ссылкой на российское госинформагентство ТАСС.