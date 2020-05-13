Євросоюз планує цього літа відкрити кордони і обіцяє туристичний сезон
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Європейський союз обіцяє цього літа туристичний сезон. Єврокомісія пропонує поступове відкриття кордонів. Про це повідомляє УНН із посиланням на BBC News Україна.
"Європейська комісія пропонує поступове відкриття кордонів, щоб відновити роботу туристичної індустрії, яка сильно постраждала від пандемії коронавірусу", - йдеться у повідомленні.
Наразі кордони в межах ЄС закриті, зокрема, й в Шенгенській зоні, однак країни починають поступово їх відкривати.
"Цього літа в нас буде туристичний сезон, нехай і з заходами безпеки та обмеженнями", - зазначив єврокомісар з економічних питань Паоло Джентілоні.
Нагадаємо, як повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, Кабінет міністрів України не вводив жодних заборон на виїзд українців за кордон, наразі уряд проводить перемовини з європейськими країнами про виїзд наших громадян на роботу.