Євросоюз планує цього літа відкрити кордони і обіцяє туристичний сезон

"Європейська комісія пропонує поступове відкриття кордонів, щоб відновити роботу туристичної індустрії, яка сильно постраждала від пандемії коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Наразі кордони в межах ЄС закриті, зокрема, й в Шенгенській зоні, однак країни починають поступово їх відкривати.

"Цього літа в нас буде туристичний сезон, нехай і з заходами безпеки та обмеженнями", - зазначив єврокомісар з економічних питань Паоло Джентілоні.

Нагадаємо, як повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, Кабінет міністрів України не вводив жодних заборон на виїзд українців за кордон, наразі уряд проводить перемовини з європейськими країнами про виїзд наших громадян на роботу.