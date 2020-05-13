Уряд не забороняє українцям виїжджати за кордон – Шмигаль

“Стосовно обмеження виїзду це фейк і брехня. Жодних обмежень уряд не встановлював. Сьогодні ведуться перемовини в європейськими урядами про те, що якщо наших людей запрошують на роботу в європейські країни, це має бути офіційна робота, медичні гарантії, гарантія повернення людей в Україну”, — сказав Шмигаль.

За його словами, мова йде лише про турботу наших громадян.

“Якщо люди їдуть за кордон на роботу, то це не має бути двотижневий туризм туди-сюди, імпорт експорт коронавірусу. Ми не для того 2 місяці тримали країну закритою, щоби сьогодні кожні два тижні привозити 100-200 тис. інфікованих людей і постійно боротися і валити економіку країни”, — додав Шмигаль.

Нагадаємо, німецька влада подала низку запитів щодо запрошення на роботу українців.