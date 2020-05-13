Уряд не забороняє українцям виїжджати за кордон – Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Кабінет міністрів України не вводив жодних заборон на виїзд українців за кордон, наразі уряд проводить перемовини з європейськими країнами про виїзд наших громадян на роботу. Про це заявив на позачерговому засіданні ВР під час години запитань до уряду Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
“Стосовно обмеження виїзду це фейк і брехня. Жодних обмежень уряд не встановлював. Сьогодні ведуться перемовини в європейськими урядами про те, що якщо наших людей запрошують на роботу в європейські країни, це має бути офіційна робота, медичні гарантії, гарантія повернення людей в Україну”, — сказав Шмигаль.
За його словами, мова йде лише про турботу наших громадян.
“Якщо люди їдуть за кордон на роботу, то це не має бути двотижневий туризм туди-сюди, імпорт експорт коронавірусу. Ми не для того 2 місяці тримали країну закритою, щоби сьогодні кожні два тижні привозити 100-200 тис. інфікованих людей і постійно боротися і валити економіку країни”, — додав Шмигаль.
Нагадаємо, німецька влада подала низку запитів щодо запрошення на роботу українців.