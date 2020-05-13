Правительство не запрещает украинцам выезжать за границу - Шмыгаль
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Кабинет министров Украины не вводил никаких запретов на выезд украинцев за границу, пока правительство проводит переговоры с европейскими странами о выезде наших граждан на работу. Об этом заявил на внеочередном заседании ВР во время часа вопросов к правительству Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.
“Относительно ограничения выезда это фейк и ложь. Никаких ограничений правительство не устанавливало. Сегодня ведутся переговоры с европейскими правительствами о том, что если наших людей приглашают на работу в европейские страны, это должна быть официальная работа, медицинские гарантии, гарантия возврата людей в Украину”, — сказал Шмыгаль.
По его словам, речь идет лишь о заботе наших граждан.
“Если люди едут за границу на работу, то это не должен быть двухнедельный туризм туда-сюда, импорт экспорт коронавируса. Мы не для того 2 месяца держали страну закрытой, чтобы сегодня каждые две недели привозить 100-200 тыс. инфицированных людей и постоянно бороться и валить экономику страны”, — добавил Шмыгаль.
Напомним, немецкие власти подали ряд запросов о приглашении на работу украинцев.