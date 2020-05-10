Німеччина подала запити щодо запрошення українців на роботу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Німецька влада подала низку запитів щодо запрошення на роботу українців. Про це розповів у інтерв’ю Радіо Свобода посол України у Німеччині Андрій Мельник, передає УНН.
"Зараз у нас йде такий прямий діалог стосовно потреб, які німецька сторона заявляє. А впродовж останніх років десятки тисяч українців... Насамперед це були студенти. Вони приїжджали до Німеччини під час збору урожаю. Не лише полуниць, але насамперед спаржі та іншої продукції сільського господарства у Німеччині. У нас є низка офіційних запитів з боку німецької влади", – зазначив посол.
Він додав, що зараз йдеться про кілька тисяч людей, стосовно яких зроблені запити.
"Я переконаний, що нам вдасться саме завдяки цьому системному погляду знайти такі рішення, які будуть в інтересах і самих українських заробітчан, і української держави, і наших німецьких партнерів", – заявив дипломат.
Нагадаємо, віце-прем‘єр-міністр України з європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко буде координувати взаємодію з ЄС щодо організованого виїзду за кордон сезонних робітників з України.