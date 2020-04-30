Пристайко координуватиме з ЄС питання виїзду за кордон українських заробітчан
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Віце-прем‘єр-міністр України з європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко буде координувати взаємодію з ЄС щодо організованого виїзду за кордон сезонних робітників з України. Про це Пристайко написав у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
“За дорученням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля буду координувати взаємодію з колегами у країнах ЄС щодо організованого виїзду за кордон сезонних робітників з України. Такий виїзд має передбачати медичні гарантії, безпеку та гідні умови роботи”, — написав віце-прем‘єр.
З його слів, уряд продовжить створювати гідні умови праці в Україні, однак “ті, хто хоче виїхати на сезонну роботу за кордон, матимуть таку можливість”.
Нагадаємо, напередодні Шмигаль заявив, що Кабмін готовий до перемовин з європейськими країнами щодо працевлаштування українців на сезонні роботи за кордоном за умови легального працевлаштування від 3 місяців.