Готові до переговорів: у Кабміні зробили заяву щодо виїзду українських заробітчан до ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Кабмін готовий до перемовин з європейськими країнами щодо працевлаштування українців на сезонні роботи за кордоном за умови легального працевлаштування від 3 місяців. Про це в Telegram написав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.
“Уряд готовий до перемовин з європейськими країнами, які висловлять бажання офіційно запросити українських робітників на сезонні роботи”, — написав Шмигаль.
Зазначається, що про це він повідомив під час зустрічі з послом Європейського Союзу в Україні Матті Маасікасом та тимчасово повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін.
“Важливою передумовою є легальне працевлаштування строком від 3 місяців із дотриманням усіх соціальних гарантій та належних умов праці українців. Координацію цієї роботи буде здійснювати урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції”, — додав Шмигаль.
За його словами, станом на зараз Уряд не отримував офіційних звернень від інших країн, окрім Фінляндії.
Нагадаємо, за інформацією Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування, у 2019 році в Україну працівники з-за кордону переказали близько 12 млрд доларів. В цьому році, через пандемію COVID-19 приблизно за 3 місяці Україна може недоотримати 30% від тих грошей, які заходили в країну в минулому році. Так, мова йде про 3,6 млрд доларів.