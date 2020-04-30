Пристайко будет координировать с ЕС вопрос выезда за границу украинских сезонных рабочих

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко будет координировать взаимодействие с ЕС по организованному выезду за границу сезонных рабочих из Украины. Об этом Пристайко написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.