Пакет допомоги ЄС для країн-партнерів на боротьбу з COVID-19 досягне 20 млрд євро

КИЇВ. 9 квітня. УНН. Європейський Союз виділить в цілому більше 20 млрд євро на допомогу країнам-партнерам в боротьбі з пандемією коронавірусу SARS-CoV-2. Про це верховний представник ЄС із зовнішньої політики і безпеки Хосеп Боррель заявив за підсумками відеоконференції з європейськими міністрами розвитку, повідомляє УНН з посиланням на DW.