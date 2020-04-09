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Пакет допомоги ЄС для країн-партнерів на боротьбу з COVID-19 досягне 20 млрд євро

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. Європейський Союз виділить в цілому більше 20 млрд євро на допомогу країнам-партнерам в боротьбі з пандемією коронавірусу SARS-CoV-2. Про це верховний представник ЄС із зовнішньої політики і безпеки Хосеп Боррель заявив за підсумками відеоконференції з європейськими міністрами розвитку, повідомляє УНН з посиланням на DW.

"Вірус ще не переможений, поки він не переможений скрізь", - підкреслив Боррель. Пакет допомоги під назвою Team Europe буде спрямований на підтримку "найбільш вразливих країн", зокрема в Африці, Азії, Латинській Америці, а також сусідніх з Євросоюзом країн-учасниць програми "Східне партнерство" і Балкан. Гроші підуть на гуманітарну допомогу, зміцнення систем охорони здоров'я, водопостачання та санітарію, а також пом'якшення соціальних та економічних наслідків пандемії.

20 млрд євро - сума, яка складається з ресурсів Єврокомісії, країн-членів ЄС, а також Європейського інвестиційного банку та Європейського банку реконструкції та розвитку. На день раніше глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявляла, що обсяг підтримки від ЄС складе не менше 15 млрд євро.

Нагадаємо, Європарламент виступив на підтримку України в питанні COVID-19 і санкцій проти РФ.

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