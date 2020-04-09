Пакет помощи ЕС для стран-партнеров на борьбу с COVID-19 достигнет 20 млрд евро
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Европейский Союз выделит в общей сложности более 20 млрд евро на помощь странам-партнерам в борьбе с пандемией коронавируса SARS-CoV-2. Об этом верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил по итогам видеоконференции с европейскими министрами развития, сообщает УНН со ссылкой на DW.
"Вирус еще не повержен, пока он не повержен везде", - подчеркнул Боррель. Пакет помощи под названием Team Europe будет направлен на поддержку "наиболее уязвимых стран", в частности в Африке, Азии, Латинской Америке, а также соседних с Евросоюзом стран-участниц программы "Восточное партнерство" и Балкан. Деньги пойдут на гуманитарную помощь, укрепление систем здравоохранения, водоснабжения и санитарии, а также смягчение социальных и экономических последствий пандемии.
20 млрд евро - сумма, которая складывается из ресурсов Еврокомиссии, стран-членов ЕС, а также Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития. Днем ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что объем поддержки от ЕС составит не менее 15 млрд евро.
Напомним, Европарламент выступил в поддержку Украины в вопросе COVID-19 и санкций против РФ.