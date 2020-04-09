Пакет помощи ЕС для стран-партнеров на борьбу с COVID-19 достигнет 20 млрд евро

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Европейский Союз выделит в общей сложности более 20 млрд евро на помощь странам-партнерам в борьбе с пандемией коронавируса SARS-CoV-2. Об этом верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил по итогам видеоконференции с европейскими министрами развития, сообщает УНН со ссылкой на DW.