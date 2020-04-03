Европарламент выступил в поддержку Украины в вопросе COVID-19 и санкций против РФ

“Мы приветствуем принятие на этой неделе земельной реформы Верховной Радой и с нетерпением ожидаем принятия закона о банковской деятельности во втором чтении. Это важные реформы, которые прокладывают путь для столь необходимых займов от МВФ и макрофинансовой помощи ЕС”, — говорится в заявлении.

В ЕП также выразили поддержку усилиям украинского парламента и его членов в борьбе с коррупцией на всех уровнях и пообещали “очень внимательно следить за всеми событиями в этом отношении”.

“Мы также отмечаем решение Верховной Рады направить законопроект о внесении изменений в предложения по национальному бюджету на 2020 год обратно в ведущий комитет. Это повод для рассмотрения социально-экономических последствий пандемии COVID-19 для населения Украины, а также побочных эффектов, таких как растущая дезинформация”, — отметили в Европарламенте.

Также представители ЕП подчеркнули важность обеспечения общественного вещателя.

“В эти кризисные времена мы поддерживаем Украину как нашего близкого соседа и партнера. Принятие пакета поддержки в размере около 80 млн евро, чтобы помочь Украине справиться с пандемией COVID-19, является осязаемым признаком солидарности Европейского союза с украинским народом. Поддержка ЕС также должна позволять предоставлять все необходимое медицинское оборудование в районах, затронутых конфликтом. В этой связи мы призываем Российскую Федерацию оказывать влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, с тем чтобы гуманитарные организации, включая Международный комитет Красного Креста, могли получить полный доступ и могли оценить потребности поставщиков медицинских услуг в этих районах”, — говорится в заявлении.

Парламентарии выразили уверенность в том, что на основе этой оценки должна быть предоставлена вся необходимая практическая гуманитарная помощь для всех украинцев, пострадавших в результате конфликта.

“Мы подтверждаем нашу приверженность санкциям ЕС, связанным со всеми нарушениями суверенитета и территориальной целостности Украины Российской Федерацией. Нынешняя исключительная ситуация никоим образом не оправдывает отмену санкций, если не будут приняты существенные меры, позволяющие Украине восстановить полный контроль над своей территорией. В связи с этим мы решительно осуждаем президентский указ России, который включает большую часть Крыма и Севастополя в список территорий Российской Федерации, в которых иностранцам запрещено владеть землей ”, - сказано в заявлении.

Документ был подписан председателем комитета по иностранным делам Европейского парламента Дэвидом Макаллистером, главой делегации Европейского парламента в Комитете парламентской ассоциации ЕС-Украина Витольдом Ващиковским, постоянным докладчиком Европейского парламента по Украине Майклом Галером, заместителем председателя делегации Европейского парламента в Комитете парламентской ассоциации ЕС-Украина Виолой фон Крамон-Таубадель и заместителем председателя делегации Европейского парламента в Комитете парламентской ассоциации ЕС-Украина Траяном Бэсеску.

Как сообщал УНН, ЕС мобилизирует 80 миллионов евро на помощь Украине в связи с коронавирусом.