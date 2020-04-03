Європарламент виступив на підтримку України в питанні COVID-19 і санкцій проти РФ

"Ми вітаємо прийняття на цьому тижні земельної реформи Верховною Радою і з нетерпінням очікуємо прийняття закону про банківську діяльність в другому читанні. Це найважливіші реформи, які прокладають шлях для таких необхідних позик від МВФ і макрофінансової допомоги ЄС", - йдеться в заяві.

У ЄП також висловили підтримку зусиллям українського парламенту і його членів в боротьбі з корупцією на всіх рівнях і пообіцяли "дуже уважно стежити за всіма подіями в цьому відношенні".

"Ми також відзначаємо рішення Верховної Ради направити законопроект про внесення змін у пропозиції до національною бюджету на 2020 рік назад в провідний комітет. Це привід для розгляду соціально-економічних наслідків пандемії COVID-19 для населення України, а також побічних ефектів, таких як зростаюча дезінформація", - відзначили в Європарламенті.

Також представники ЄП наголосили важливість забезпечення громадського мовника.

"У ці кризові часи ми підтримуємо Україну як нашого близького сусіда і партнера. Ухвалення пакету підтримки в розмірі близько 80 млн євро, щоб допомогти Україні впоратися з пандемією COVID-19, є відчутним ознакою солідарності Європейського союзу з українським народом. Підтримка ЄС також повинна дозволяти надавати все необхідне медичне обладнання в районах, які постраждали від конфлікту. У зв'язку з цим ми закликаємо Російську Федерацію впливати на збройні формування, які вона підтримує, з тим, щоб гуманітарні організації, включаючи Міжнародний комітет Червоного Хреста, могли отримати повний доступ і могли оцінити потреби постачальників медичних послуг в цих районах", - йдеться в заяві.

Парламентарії висловили впевненість в тому, що на основі цієї оцінки повинна бути надана вся необхідна практична гуманітарна допомога для всіх українців, які постраждали в результаті конфлікту.

"Ми підтверджуємо нашу прихильність санкціям ЄС, пов'язаним з усіма порушеннями суверенітету і територіальної цілісності України Російською Федерацією. Нинішня виняткова ситуація аж ніяк не виправдовує скасування санкцій, якщо не будуть прийняті суттєві заходи, що дозволяють Україні відновити повний контроль над своєю територією. У зв'язку з цим ми рішуче засуджуємо президентський указ Росії, який включає велику частина Криму і Севастополя в список територій Російської Федерації, в яких іноземцям заборонено володіти землею", - сказано у заяві.

Документ був підписаний головою комітету у закордонних справах Європейського парламенту Девідом Макаллістером, главою делегації Європейського парламенту в Комітеті парламентської асоціації ЄС-Україна Вітольдом Ващиковським, постійним доповідачем Європейського парламенту по Україні Майклом Галером, заступником голови делегації Європейського парламенту в Комітеті парламентської асоціації ЄС-Україна Віолою фон Крамон-Таубадель та заступником глави делегації Європейського парламенту в Комітеті парламентської асоціації і ЄС-Україна Траяном Бесеску.

Як повідомляв УНН, ЄС мобілізує 80 мільйонів євро на допомогу Україні у зв'язку з коронавірусом.