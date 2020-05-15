Європарламент схвалив пакет макрофінансової допомоги для України

У цьому пакеті 1,2 мільярда євро допомоги передбачені для України.

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Додамо, що у голосуванні взяли участь 687 депутатів: 547 проголосували "за", 93 - "проти", 47 - "утрималися".

Нагадаємо, пакет допомоги ЄС для країн-партнерів на боротьбу з COVID-19 досягне 20 млрд євро.