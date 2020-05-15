Європарламент схвалив пакет макрофінансової допомоги для України
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Сьогодні під час пленарного засідання у Брюсселі Європейський парламент підтримав рішення про виділення пакета макрофінансової допомоги у 3 мільярди євро для 10 країн-сусідів та країн-кандидатів на членство в ЄС на подолання кризи, спричиненої коронавірусом, передає УНН.
У цьому пакеті 1,2 мільярда євро допомоги передбачені для України.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна та ЄС домовилися пришвидшити роботу над підписанням "промислового безвізу"
Додамо, що у голосуванні взяли участь 687 депутатів: 547 проголосували "за", 93 - "проти", 47 - "утрималися".
Нагадаємо, пакет допомоги ЄС для країн-партнерів на боротьбу з COVID-19 досягне 20 млрд євро.