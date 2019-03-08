Европарламент поддержал кандидатуру представительницы Румынии на должность генпрокурора ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Совет глав Европейского парламента (сборы руководителей политических групп) поддержал кандидатуру представительницы Румынии Лауры Кодруц Кевеш на должность генерального прокурора ЕС. Об этом сообщил президент Европарламента Антонио Тайани, передает УНН.
"Лаура Кодруц Кевеш является кандидатом Европарламента (до назначения) в Европейский офис генерального прокурора. Она имеет все качества, необходимые для того, чтобы выполнять работу", - отметил президент Европарламента.
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Напомним, Кевеш возглавляла Национальный антикоррупционный директорат с 2013 года. Ее кандидатура была предложена экс-президентом Румынии Траяном Бэсеску (Traian Băsescu). И скоро, после утверждения ее кандидатуры, он и сам убедился в бескомпромиссности Кевеш - по обвинению в коррупции был осужден и его брат.
Также за этот период было возбуждено тысячи уголовных дел, в которых фигурировали министры, судьи, мэры, и в 90% случаев обвиняемые в коррупции получали обвинительные приговоры. По состоянию на середину 2017 года при содействии возглавляемой Кевеш антикоррупционной дирекции Румынии было возвращено меньше 150 млн евро.