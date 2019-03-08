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Європарламент підтримав кандидатуру представниці Румунії на посаду генпрокурора ЄС

Європарламент підтримав кандидатуру представниці Румунії на посаду генпрокурора ЄС

Київ • УНН

 • 14032 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. Рада президентів Європейського парламенту (збори керівників політичних груп) підтримала кандидатуру представниці Румунії Лаури Кодруца Кевеші на посаду генерального прокурора ЄС. Про це повідомив президент Європарламенту Антоніо Тайані, передає УНН. 

"Лаура Кодруца Кевеші є кандидатом Європарламенту (до призначення) в Європейський офіс генерального прокурора. Вона має всі якості, необхідні для того, щоб виконувати роботу", - зазначив президент Європарламенту.

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Нагадаємо, Кевеші очолювала Національний антикорупційний директорат з 2013 року. Її кандидатура була запропонована екс-президентом Румунії Траяном Бесеску (Traian Băsescu). І скоро, після затвердження її кандидатури, він і сам переконався в безкомпромісності Кевеші — за звинуваченням у корупції був засуджений і його брат.

Також за цей період було порушено тисячі кримінальних справ, в яких фігурували міністри, судді, мери, і в 90% випадків обвинувачені в корупції отримували обвинувальні вироки. Станом на середину 2017 року за сприяння очолюваної Кевеші антикорупційної дирекції Румунії було повернуто менше 150 млн євро.

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