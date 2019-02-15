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Колишнього антикорупційного прокурора Румунії підозрюють у корупції

Колишнього антикорупційного прокурора Румунії підозрюють у корупції

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. Колишнього антикорупційного прокурора Румунії Лауру Кодруцу Кевеші підозрюють у тому, що вона отримала в 2011 році 268 689 леїв (1,7 млн грн.) від бізнесмена Себастьяна Гіта у зв'язку з екстрадицією колишнього директора ФНІ Ніколае Попи. Про це повідомляє УНН із посиланням на румунське агентство Agerpres.

“Мені повідомили про звинувачення і про статус підозрюваної... Я подала дві заяви про відвід — прокурора Адіни Флоря, яка веде справу, і прокурора — керівника відділу”, — сказала Кевеш, вийшовши з прокуратури. У першій заяві Кевеш було відмовлено вже через кілька годин.

Колишній антикорупційний прокурор підкреслила, що висування звинувачень проти неї в момент, коли вона балотується на пост глави Європейської прокуратури — не просто збіг.

“Немає ніякого збігу, — сказала вона. — Мене переслідують 2,5 роки. Кримінальні скарги, дисциплінарні заходи. У мене чотири дисциплінарних стягнення і 18 кримінальних справ”. Проте, Кевеш заявила, що не має наміру зупинятися і 26 лютого приїде на слухання в Європарламент.

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Нагадаємо, Кевеші очолювала Національний антикорупційний директорат з 2013 року. Її кандидатура була запропонована екс-президентом Румунії Траяном Бесеску (Traian Băsescu). І скоро, після затвердження її кандидатури, він і сам переконався в безкомпромісності Кевеші — за звинуваченням у корупції був засуджений і його брат.

Також за цей період було порушено тисячі кримінальних справ, в яких фігурували міністри, судді, мери, і в 90% випадків обвинувачені в корупції отримували обвинувальні вироки. Станом на середину 2017 року за сприяння очолюваної Кевеші антикорупційної дирекції Румунії було повернуто менше 150 млн євро.

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Відставки прокурора домагався міністр юстиції Тудорел Тоадер, який звинувачує Кевеші в перевищенні повноважень і діяльності, яка, нібито підриває авторитет влади.

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