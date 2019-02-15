Бывшего антикоррупционного прокурора Румынии подозревают в коррупции

“Мне сообщили об обвинениях и о статусе подозреваемой... Я подала два заявления об отводе — прокурора Адины Флоря, которая ведет дело, и прокурора — руководителя отдела” — сказала Кевеши , выйдя из прокуратуры. В первом заявлении Кевеши было отказано уже через несколько часов.

Бывший антикоррупционный прокурор подчеркнула, что выдвижение обвинений против нее в момент, когда она баллотируется на пост главы Европейской прокуратуры — не простое совпадение.

“Нет никакого совпадения, — сказала она. — Меня преследуют 2,5 года. Уголовные жалобы, дисциплинарные меры. У меня четыре дисциплинарных взыскания и 18 уголовных дел”. Тем не менее, Кевеши заявила, что не намерена останавливаться и 26 февраля приедет на слушания в Европарламент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На должность Генпрокурора ЕС Австрия поддержит румынского кандидата, Румыния — нет

Напомним, Кевеши возглавляла Национальный антикоррупционный директорат с 2013 года. Ее кандидатура была предложена экс-президентом Румынии Траяном Бэсеску (Traian Băsescu). И скоро, после утверждения ее кандидатуры, он и сам убедился в бескомпромиссности Кевеши — по обвинению в коррупции был осужден и его брат.

Также за этот период было возбуждено тысячи уголовных дел, в которых фигурировали министры, судьи, мэры, и в 90% случаев обвиняемые в коррупции получали обвинительные приговоры. По состоянию на середину 2017 года при содействии возглавляемой Кевеши антикоррупционной дирекции Румынии было возвращено не менее 150 млн евро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Экс-антикоррупционный прокурор Румынии Кьовеши может стать кандидатом в президенты

Отставки прокурора добивался министр юстиции Тудорел Тоадер, который обвиняет Кевеши в превышении полномочий и деятельности, которая, якобы подрывает авторитет власти.