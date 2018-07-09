Президент Румынии подписал указ об увольнении главного антикоррупционного прокурора

"Решением № 358/2018 Конституционный суд принял решение... Президент Румынии должен издать указ об увольнении главного прокурора Национального антикоррупционного управления г-жи Лауры Кодруты Ковеши. Президент Румынии г-н Клаус Иоханнис последовательно заявил, что уважает Конституцию и законы страны и постоянно действует в этом отношении. Поэтому президент Румынии Клаус Иоханнис сегодня подписал указ об отзыве госпожи Лауры Кодруты Ковеши с должности главного прокурора Национального антикоррупционного управления",- сказано в заявлении пресс-секретаря президента.



"Президент Румынии г-н Клаус Иоханнис считает, что Румыния не может отступить от статуса страны, в которой соблюдается закон и, в котором соблюдается верховенство Конституции. В Румынии борьба с коррупцией никоим образом не должна уменьшаться или блокироваться. Напротив, она должна продолжаться. Ни одно из учреждений, участвующих в борьбе с коррупцией, не должно подвергаться давлению или попыткам уменьшаться", - также подчеркнул он.



Напомним, Ковеши возглавляла Национальный антикоррупционный директорат с 2013 года. Ее кандидатура была предложена экс-президентом Румынии Траяном Бэсеску (Traian Băsescu). И скоро, после утверждения ее кандидатуры, он и сам убедился в бескомпромиссности Ковеши - по обвинению в коррупции был осужден и его брат.



Также за этот период было возбуждено тысячи уголовных дел, в которых фигурировали министры, судьи, мэры, и в 90% случаев обвиняемые в коррупции получали обвинительные приговоры. По состоянию на середину 2017 года при содействии возглавляемой Ковеши антикоррупционной дирекции Румынии было возвращено менее 150 млн евро.



Отставки прокурора добивался министр юстиции Тудорел Тоадер, обвиняющий Ковеши в превышении полномочий и деятельности, которая, якобы подрывает авторитет власти.

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