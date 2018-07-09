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Президент Румунії підписав указ про звільнення головного антикорупційного прокурора

Президент Румунії підписав указ про звільнення головного антикорупційного прокурора

Київ • УНН

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БУХАРЕСТ-КИЇВ. 9 липня. УНН. Президент Румунії Клаус Йоханісс підписав указ про відкликання з посади головного антикорупційного прокурора країни Лаури Кодруц Кевеші. Про це повідомив прес-секретар глави держави передає УНН.

"Рішенням № 358/2018 Конституційний суд прийняв рішення ... Президент Румунії повинен видати указ про звільнення головного прокурора Національного антикорупційного управління пані Лаури Кодрута Кевеші. Президент Румунії пан Клаус Іоханніс послідовно заявив, що поважає Конституцію і закони країни і постійно діє в цьому відношенні. Тому президент Румунії Клаус Іоханніс сьогодні підписав указ про відкликання пані Лаури Кодрута Кевеші з посади головного прокурора Національного антикорупційного управління", - сказано в заяві п ресс-секретаря президента.

"Президент Румунії пан Клаус Іоханніс вважає, що Румунія не може відступити від статусу країни, в якій дотримується закон і, в якому дотримується верховенство Конституції. У Румунії боротьба з корупцією жодним чином не повинна зменшуватися або блокуватися. Навпаки, вона повинна тривати. Жодна з установ, що беруть участь в боротьбі з корупцією, не повинна піддаватися тиску або спробам зменшуватися", - також підкреслив він.

Нагадаємо, Кевеші очолювала Національний антикорупційний директорат з 2013 року. Її кандидатура була запропонована екс-президентом Румунії Траяном Бесеску (Traian Băsescu). І скоро, після затвердження її кандидатури, він і сам переконався в безкомпромісності Кевеші - за звинуваченням у корупції був засуджений і його брат.

Також за цей період було порушено тисячі кримінальних справ, в яких фігурували міністри, судді, мери, і в 90% випадків обвинувачені в корупції отримували обвинувальні вироки. Станом на середину 2017 року за сприяння очолюваної Кевеші антикорупційної дирекції Румунії було повернуто менше 150 млн євро.

Відставки прокурора домагався міністр юстиції Тудорел Тоадер, який звинувачує Кевеші в перевищенні повноважень і діяльності, яка, нібито підриває авторитет влади.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Прокурор, що посадила брата президента , пояснила конфлікт між українськими антикорупційними органами

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