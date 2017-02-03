Европарламент 6 февраля рассмотрит обострение ситуации в Авдеевке
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Европарламентом принято решение 6 февраля рассмотреть обострение ситуации в Авдеевке на заседании Подкомитета по вопросам безопасности и обороны. Об этом говорится в сообщении на официальной странице Представительства Украины при Евросоюзе в Facebook, передает УНН.
"Европарламентом принято решение 6 февраля рассмотреть обострение ситуации в Авдеевке на заседании Подкомитета по вопросам безопасности и обороны при участии Вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции И.Климпуш-Цинцадзе", - говорится в сообщении.
Напомним, в районе Авдеевки несколько дней наблюдается обострение ситуации, ее активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.
Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило в ЕС , США, Великобританию, Канаду, СЕ, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.
ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия на Донбассе.
3 февраля российская сторона в СЦКК письменно гарантировала перемирме в районе прорыва ЛЭП под Авдеевкой.