Європарламент 6 лютого розгляне загострення ситуації в Авдіївці
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Європарламентом ухвалено рішення 6 лютого розглянути загострення ситуації в Авдіївці на засіданні Підкомітету з питань безпеки і оборони. Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці Представництва України при Євросоюзі у Facebook, передає УНН.
"Європарламентом ухвалено рішення 6 лютого розглянути загострення ситуації в Авдіївці на засіданні Підкомітету з питань безпеки і оборони за участю Віце-прем'єр-міністра України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції І.Климпуш-Цинцадзе", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у районі Авдіївки декілька днів спостерігається загострення ситуації, її активно обстрілюють бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував "Гради" для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.
ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі.
3 лютого російська сторона в СЦКК письмово гарантувала премир'я в районі прориву ЛЕП під Авдіївкою.