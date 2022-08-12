Европа рассматривает SpaceX Илона Маска как замену роскомоса

Детали

SpaceX стала ключевым претендентом наряду с Японией и Индией, но окончательные решения зависят от нерешенного графика запуска европейской ракеты Ariane 6.

«Я бы сказал, что мы обсуждаем два с половиной варианта. Одним из них является SpaceX, это ясно. Еще одним возможно является Япония», — сказал агентству Reuters генеральный директор ЕКА Йозеф Ашбахер.

«Япония ожидает первого полета своей ракеты следующего поколения. Другим вариантом может быть Индия», – добавил он.

«Я бы сказал, что SpaceX является более оперативным из них и, безусловно, одним из резервных запусков, которые мы рассматриваем».

Ашбахер отметил, что переговоры остаются на стадии изучения.

«Мы, конечно, должны убедиться, что они подходят. Это не то же, что запрыгнуть в автобус», - сказал он.

Ашбахер рассказал, что более точный график запуска Ariane 6 станет яснее к октябрю. Затем ЕКА завершит работу над резервным планом, который будет представлено министрам 22 стран агентства в ноябре.

Дополнение

Falcon 9 SpaceX уже привлек других клиентов, разорвав связи со все более изолированным космическим сектором Москвы на фоне войны в Украине.

Фирма спутникового интернета OneWeb, конкурент спутникового интернет-предприятия SpaceX Starlink, забронировала как минимум один запуск Falcon 9 в марте. Они также забронировали запуск в Индии.

В понедельник Northrop Grumman забронировала три миссии Falcon 9 для доставки грузов NASA на Международную космическую станцию, пока компания разрабатывает новую версию ракеты Antares, чьи двигатели российского производства были отозваны Москвой в ответ на санкции.

Добавим

Недавно назначенный глава космического ведомства россии юрий борисов заявил в прошлом месяце, что россия уйдет с МКС после 2024 года.

Но позже борисов объяснил, что планы россии не изменились, а западные официальные лица заявили, что российское космическое агентство не сообщало о каких-либо новых планах.