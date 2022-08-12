Европа рассматривает SpaceX Илона Маска как замену роскомоса

$41.170.09
45.030.03
ukru
Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив
07:20 • 16733 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

03:30 • 27734 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 62229 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 103575 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 137585 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 134157 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 289845 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 136994 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 123503 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 386556 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
3м/с
55%
Популярные новости

В россии прогремели взрывы в саратовской и краснодарской областях

8 апреля, 22:42 • 17101 просмотра

Украинцы одержали победы на теннисных турнирах в Анталье и Египте

9 апреля, 01:57 • 14022 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

02:28 • 21786 просмотра

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

04:51 • 21544 просмотра

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

06:02 • 10085 просмотра
публикации

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

07:20 • 16739 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 289847 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 308375 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 386558 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 362092 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Олег Синегубов

Уоррен Баффет

Скотт Бессент

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Харьков

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

06:36 • 5826 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 83130 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 116495 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 136136 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 174603 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Телеграмма

Калибр (семейство ракет)

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

Европа рассматривает SpaceX Илона Маска как замену роскомоса

Киев • УНН

 • 111486 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Европейское космическое агентство (ЕКА) начало предварительные технические обсуждения со SpaceX Илона Маска, которые могут привести к временному использованию ее пусковых установок после того, как война в Украине заблокировала доступ Запада к российским ракетам "Союз". Об этом сообщает агентство Reuters, пишет УНН.

Европа рассматривает SpaceX Илона Маска как замену роскомоса

Детали

SpaceX стала ключевым претендентом наряду с Японией и Индией, но окончательные решения зависят от нерешенного графика запуска европейской ракеты Ariane 6.

«Я бы сказал, что мы обсуждаем два с половиной варианта. Одним из них является SpaceX, это ясно. Еще одним возможно является Япония», — сказал агентству Reuters генеральный директор ЕКА Йозеф Ашбахер.

«Япония ожидает первого полета своей ракеты следующего поколения. Другим вариантом может быть Индия», – добавил он.

«Я бы сказал, что SpaceX является более оперативным из них и, безусловно, одним из резервных запусков, которые мы рассматриваем».

Ашбахер отметил, что переговоры остаются на стадии изучения.

«Мы, конечно, должны убедиться, что они подходят. Это не то же, что запрыгнуть в автобус», - сказал он.

Ашбахер рассказал, что более точный график запуска Ariane 6 станет яснее к октябрю. Затем ЕКА завершит работу над резервным планом, который будет представлено министрам 22 стран агентства в ноябре.

Дополнение

Falcon 9 SpaceX уже привлек других клиентов, разорвав связи со все более изолированным космическим сектором Москвы на фоне войны в Украине.

Фирма спутникового интернета OneWeb, конкурент спутникового интернет-предприятия SpaceX Starlink, забронировала как минимум один запуск Falcon 9 в марте. Они также забронировали запуск в Индии.

В понедельник Northrop Grumman забронировала три миссии Falcon 9 для доставки грузов NASA на Международную космическую станцию, пока компания разрабатывает новую версию ракеты Antares, чьи двигатели российского производства были отозваны Москвой в ответ на санкции.

Добавим

Недавно назначенный глава космического ведомства россии юрий борисов заявил в прошлом месяце, что россия уйдет с МКС после 2024 года.

Но позже борисов объяснил, что планы россии не изменились, а западные официальные лица заявили, что российское космическое агентство не сообщало о каких-либо новых планах.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Технологии
Brent
$61.18
Bitcoin
$77,702.40
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$35.10
Золото
$3,058.65
Ethereum
$1,485.44