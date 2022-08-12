Європа розглядає SpaceX Ілона Маска як заміну роскомосу

Деталі

SpaceX стала ключовим претендентом поряд з Японією та Індією, але остаточні рішення залежать від невирішеного графіка запуску європейської ракети Ariane 6.

«Я сказав би, що ми обговорюємо два з половиною варіанти. Одним із них є SpaceX, це ясно. Ще одним можливо є Японія», — сказав агентству Reuters генеральний директор ЄКА Йозеф Ашбахер.

«Японія чекає на перший політ своєї ракети наступного покоління. Іншим варіантом може бути Індія», - додав він.

«Я сказав би, що SpaceX є більш оперативним з них і, безумовно, одним з резервних запусків, які ми розглядаємо».

Ашбахер зазначив, що переговори залишаються на стадії вивчення.

«Ми, звичайно, маємо переконатися, що вони підходять. Це не те саме, що застрибнути в автобус», - сказав він.

Ашбахер розповів, що точніший графік запуску Ariane 6 стане яснішим до жовтня. Потім ЄКА завершить роботу над резервним планом, який буде представлений міністрам 22 країн агентства в листопаді.

Доповнення

Falcon 9 SpaceX вже залучив інших клієнтів, розірвавши зв'язки із все більш ізольованим космічним сектором Москви на тлі війни в Україні.

Фірма супутникового інтернету OneWeb, конкурент супутникового інтернет-підприємства SpaceX Starlink, забронювала щонайменше один запуск Falcon 9 у березні. Вони також забронювали запуск в Індії.

У понеділок Northrop Grumman забронювала три місії Falcon 9 для доставки вантажів NASA на Міжнародну космічну станцію, доки компанія розробляє нову версію ракети Antares, чиї двигуни російського виробництва були відкликані Москвою у відповідь на санкції.

Додамо

Нещодавно призначений глава космічного відомства росії юрій борисов заявив минулого місяця, що росія піде з МКС після 2024 року.

Але пізніше борисов пояснив, що плани росії не змінилися, а західні офіційні особи заявили, що російське космічне агентство не повідомляло про якісь нові плани.