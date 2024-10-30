Еврокомиссия оценила работу ВР и борьбу с коррупцией в отчете по Украине: что надо изменить

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Еврокомиссия отметила прогресс Украины в борьбе с коррупцией и работу антикоррупционных органов. Комиссия предоставила рекомендации по усилению ВАКС и защите общественных активистов.

Украина имеет определенный уровень подготовки по борьбе с коррупцией. Также Верховная Рада в условиях военного положения продолжала выполнять свою законодательную функцию, обеспечивая бесперебойный демократический процесс принятия решений. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отчет Еврокомиссии по Украине.

Еврокомиссия отметила, что Украина имеет определенный уровень подготовки по предотвращению и борьбе с коррупцией.

«Она достигла определенного прогресса, в частности благодаря укреплению своей антикоррупционной институциональной базы и постепенному накоплению опыта в расследовании, судебном преследовании и вынесении судебных решений по делам о коррупции на высоком уровне», - говорится в отчете.

Также отмечается, что Украина укрепила независимость и институциональную способность САП, НАБУ, НАПК путем увеличения штата. Это помогло специализированным антикоррупционным органам стать более эффективными и достичь значительного уровня правоприменения по делам о коррупции на высоком уровне.

Также Еврокомиссия отметила, что Украине в следующем году, в частности, необходимо, в частности:

-       увеличить количество судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) и увеличить количество административного персонала;

-       продолжать прилагать усилия для дальнейшего улучшения результатов рассмотрения дел о коррупции на высоком уровне, включая арест и конфискацию преступных активов, сосредоточиваясь на высокопоставленных чиновниках и серьезных делах, касающихся системной коррупции в большинстве соответствующих секторов и учреждений;

-       устранить существующие препятствия, которые мешают этим усилиям;

В Еврокомиссии отметили, что Верховная Рада Украины  продолжала выполнять свою законодательную функцию, обеспечивая бесперебойный демократический процесс принятия решений.

Ключевые решения, особенно по вопросам обороны и безопасности, принимались межпартийным большинством.

В то же время Еврокомиссия отмечает, есть ограничения прав оппозиции, из-за того, что она не может выполнять свои функции в полной мере. В частности, это касается случаев безосновательных запретов на зарубежные командировки для оппозиционных народных депутатов.

Кроме того, Еврокомиссия отметила, что хотя организации гражданского общества (ОГО) в Украине продолжают работать в благоприятной среде, сообщения о случаях давления на активистов и организации гражданского общества вызывают беспокойство.

«Украинская власть должна принять быстрые и решительные меры, чтобы привлечь виновных к ответственности, применить санкции и, где необходимо, усилить существующие механизмы защиты активистов гражданского общества», - подчеркнула Еврокомиссия.

ЕС оценил прогресс Украины на пути к вступлению: что ждать в 2025 году30 октября 2024, 14:51 • 12257 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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