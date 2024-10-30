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ЕС оценил прогресс Украины на пути к вступлению: что ждать в 2025 году

ЕС оценил прогресс Украины на пути к вступлению: что ждать в 2025 году

Киев  •  УНН

14:51 • 1718 просмотра

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Еврокомиссия одобрила ежегодный Пакет расширения с оценкой прогресса Украины на пути в ЕС. При условии выполнения всех требований, переговоры по кластерам могут начаться в 2025 году.

Европейская комиссия в среду одобрила свой ежегодный Пакет расширения, содержащий детальную оценку текущего состояния и прогресса, достигнутого в том числе Украиной на пути к вступлению в ЕС. Еврокомиссия заявила, что скрининг по Украине «продвигается гладко» и что «при условии выполнения Украиной всех условий» открытие переговоров по кластерам ожидается «как можно скорее в 2025 году», пишет УНН.

Открытие переговоров о вступлении с Украиной стало важным признанием решимости Украины продолжать реформы на пути вступления в ЕС. После первой межправительственной конференции в июне 2024 года аналитическая проверка acquis (скрининг) продвигается гладко. Если Украина выполнит все условия, Комиссия с нетерпением ждет открытия переговоров по кластерам, начиная с основ, как можно скорее в 2025 году

- говорится в сообщении Еврокомиссии.

Оценки сопровождаются рекомендациями и указаниями относительно приоритетов реформ.

«Напряженный геополитический контекст делает еще более убедительной, чем когда-либо, необходимость завершить воссоединение нашего континента на основе тех же ценностей демократии и верховенства права. За последние годы мы уже сделали большие шаги в направлении интеграции новых государств-членов. И расширение будет оставаться главным приоритетом новой Комиссии», - отметила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Теперь Совет ЕС должен рассмотреть сегодняшние рекомендации Еврокомиссии и принять решение о дальнейших шагах в процессе расширения.

Следующий шаг на пути к членству в ЕС: Украина и Еврокомиссия начали встречи в рамках скрининга9 июля 2024, 12:46 • 25735 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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