ЄС оцінив прогрес України на шляху до вступу: що чекати у 2025 році
Київ • УНН
Єврокомісія схвалила щорічний Пакет розширення з оцінкою прогресу України на шляху до ЄС. За умови виконання всіх вимог, переговори щодо кластерів можуть розпочатися у 2025 році.
Європейська комісія у середу схвалила свій щорічний Пакет розширення, що містить детальну оцінку поточного стану та прогресу, досягнутого у тому числі Україною на шляху до вступу в ЄС. Єврокомісія заявила, що скринінг щодо України "просувається гладко" і що "за умови виконання Україною всіх умов" відкриття переговорів щодо кластерів очікується "якомога швидше у 2025 році", пише УНН.
Відкриття переговорів про вступ з Україною стало важливим визнанням рішучості України продовжувати реформи на шляху вступу до ЄС. Після першої міжурядової конференції в червні 2024 року аналітична перевірка acquis (скринінг) просувається гладко. Якщо Україна виконає всі умови, Комісія з нетерпінням чекає на відкриття переговорів щодо кластерів, починаючи з основ, якомога швидше у 2025 році
Оцінки супроводжуються рекомендаціями та вказівками щодо пріоритетів реформ.
"Напружений геополітичний контекст робить ще більш переконливою, ніж будь-коли, необхідність завершити возз’єднання нашого континенту на основі тих же цінностей демократії та верховенства права. За останні роки ми вже зробили великі кроки в напрямку інтеграції нових держав-членів. І розширення залишатиметься головним пріоритетом нової Комісії", - зазначила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
Тепер Рада ЄС має розглянути сьогоднішні рекомендації Єврокомісії та ухвалити рішення щодо подальших кроків у процесі розширення.
Наступний крок на шляху до членства в ЄС: Україна та Єврокомісія розпочали зустрічі в межах скринінгу09.07.24, 15:46 • 25956 переглядiв