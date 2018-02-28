Еврокомиссия утвердила новую программу макрофинансовой помощи Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Европейская комиссия утвердила новую программу макрофинансовой помощи Украине. Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк в Facebook, передает УНН.
"Поздравляю решение Еврокомиссии об одобрении новой программы макрофинансовой помощи для Украины. Это важный шаг для поддержки реформ в Украине и обеспечения финансовой стабильности", - написал Данилюк.
Как сообщал УНН, в этом парламентского недели Верховной Раде предлагается начать свою роботу по рассмотрению вопросов социальной защиты военнослужащих и сотрудничества с МВФ.
Отметим, по словам министра финансов Украины Александра Данилюка, в апреле Украина должна выполнить условия необходимые для получения очередного транша МВФ.