Єврокомісія затвердила нову програму макрофінансової допомоги Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Європейська комісія затвердила нову програму макрофінансової допомоги Україні. Про це повідомив міністр фінансів Олександр Данилюк у Facebook, передає УНН.
"Вітаю рішення Єврокомісії про схвалення нової програми макрофінансової допомоги для України. Це важливий крок для підтримки реформ в Україні та забезпечення фінансової стабільності," - написав Данилюк.
Як повідомляв УНН, цього парламентського тижня Верховній Раді пропонується розпочати свою роботу з розгляду питань соціального захисту військовослужбовців та співпраці з МВФ.
Зазначимо, за словами Міністра фінансів України Олександра Данилюка, у квітні Україна має виконати умови необхідні для отримання чергового траншу МВФ.