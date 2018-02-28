Єврокомісія затвердила нову програму макрофінансової допомоги Україні

"Вітаю рішення Єврокомісії про схвалення нової програми макрофінансової допомоги для України. Це важливий крок для підтримки реформ в Україні та забезпечення фінансової стабільності," - написав Данилюк.

Як повідомляв УНН, цього парламентського тижня Верховній Раді пропонується розпочати свою роботу з розгляду питань соціального захисту військовослужбовців та співпраці з МВФ.

Зазначимо, за словами Міністра фінансів України Олександра Данилюка, у квітні Україна має виконати умови необхідні для отримання чергового траншу МВФ.