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Еврокомиссия ответила на обращение Украины по АЭС: действия рф в отношении ядерно-радиационных объектов недопустимы

Киев • УНН

 • 176296 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. В письме комиссара ЕС по вопросам энергетики Кадри Симсон, от имени президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, подчеркивается позиция ЕК об абсолютной недопустимости действий, которые совершаются агрессором на территории Украины и в отношении ядерно-радиационных объектов на ее территории, что создает беспрецедентные риски возникновения ядерных инцидентов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Госатомрегулирования.

Сообщается, что получено позицию Европейской Комиссии относительно совместного обращения Минэнерго, Госатомрегулирования и ГП "НАЭК "Энергоатом" от 5 марта 2022 года относительно критической ситуации на ядерных объектах в Украине, в связи с военным вторжением и захватом РФ Чернобыльской АЭС, территории зоны отчуждения, Запорожской АЭС.

Цитата

"В письме комиссара ЕС по вопросам энергетики К. Симсон, от имени президента Европейской комиссии госпожи Урсулы фон дер Ляйен, подчеркивается позиция ЕК об абсолютной недопустимости действий, которые совершаются агрессором на территории Украины и относительно ядерно-радиационных объектов на ее территории, что создает беспрецедентные риски возникновения ядерных инцидентов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Еврокомиссия высоко ценит усилия уполномоченных центральных органов власти Украины по противодействию военной агрессии, поддержанию ядерной и радиационной безопасности на территории Украины.

Отмечает ЕК также важность постоянного диалога с международными партнерами по ситуации вокруг АЭС Украины и поддерживает привлечение к этим процессам инструментов поддержки МАГАТЭ, группы европейских ядерных регуляторов (ENSREG), WENRA, HERCA и других международных партнеров.

"При необходимости стороны готовы присоединиться к инспекциям и верификациям безопасной работы АЭС Украины под эгидой миссии МАГАТЭ, оказать поддержку Украине в сфере оценки рисков и поддержать Госатомрегулирование в возобновлении регулирующего контроля на объектах ядерной энергетики Украины", - информирует Госатомрегулирование.

Однако, сообщается, что для оказания практической помощи регулятору и АЭС Украины, критически необходимым остается обеспечение безопасного доступа представителей международных организаций к площадкам.

"Сейчас важным и нерешенным остается вопрос создания соответствующих безопасных предпосылок", - говорится в сообщении.

Дополнение

Руководитель ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин сообщил, что российские оккупанты используют Запорожской и Чернобыльской АЭС как военные базы.

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