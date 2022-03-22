Єврокомісія відповіла на звернення України щодо АЕС: дії рф стосовно ядерно-радіаційних об’єктів неприпустимі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У листі комісара ЄС з питань енергетики Кадрі Сімсон, від імені президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, підкреслюється позиція ЄК про абсолютну неприпустимість дій, які вчиняються агресором на території України та стосовно ядерно-радіаційних об’єктів на її території, що створює безпрецедентні ризики виникнення ядерних інцидентів. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Держатомрегулювання.
Повідомляється, що отримано позицію Європейської Комісії стосовно спільного звернення Міненерго, Держатомрегулювання та ДП «НАЕК «Енергоатом» від 5 березня 2022 року щодо критичної ситуації на ядерних об’єктах в Україні, у зв’язку з військовим вторгненням та захопленням РФ Чорнобильської АЕС, території зони відчуження, Запорізької АЕС.
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"У листі комісара ЄС з питань енергетики К.Сімсон, від імені президента Європейської Комісії пані Урсули фон дер Ляєн, підкреслюється позиція ЄК про абсолютну неприпустимість дій, які вчиняються агресором на території України та відносно ядерно-радіаційних об’єктів на її території, що створює безпрецедентні ризики виникнення ядерних інцидентів", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Єврокомісія високо цінує зусилля уповноважених центральних органів влади України щодо протидії військовій агресії, підтримання ядерної та радіаційної безпеки на території України.
Наголошує ЄК також на важливості постійного діалогу з міжнародними партнерами щодо ситуації довкола АЕС України та підтримує залучення до цих процесів інструментів підтримки МАГАТЕ, Групи європейських ядерних регуляторів (ENSREG), WENRA, HERCA та інших міжнародних партнерів.
"За потреби сторони готові долучитись до інспекцій та верифікацій безпечної роботи АЕС України під егідою місії МАГАТЕ, надати підтримку Україні у сфері оцінки ризиків та підтримати Держатомрегулювання у відновлені регулюючого контролю на об’єктах ядерної енергетики України", - інформує Держатомрегулювання.
Однак, повідомляється, що для надання практичної допомоги регулятору та АЕС України, критично необхідним залишається забезпечення безпечного доступу представників міжнародних організацій до майданчиків.
"Наразі важливим та невирішеним залишається питання створення відповідних безпечних передумов", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Керівник ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін повідомив, що російські окупанти використовують Запорізьку та Чорнобильську АЕС як військові бази.