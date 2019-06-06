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Актуальное
Еврокомиссия рекомендовала начать дисциплинарную процедуру против Италии

Еврокомиссия рекомендовала начать дисциплинарную процедуру против Италии

Киев  •  УНН

 • 13138 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. Вследствие чрезмерного госдолга, Еврокомиссия рекомендовала начать дисциплинарную процедуру против Италии, последствиями которого может стать штраф в размере 1% от ВВП, сообщает УНН со ссылкой Еuronews.

Еврокомиссия рекомендовала начать дисциплинарную процедуру против Италии. 

Заседание комитета ЕС по экономике и финансам уже в июле может принять окончательное решение по процедуре. В случае неблагоприятного для Италии развития событий, страну ожидает штраф в размере 1% ВВП. А также блокировки для нее структурных фондов и доступа в Банк европейских инвестиций.

Сейчас идет речь об усилении контроля со стороны Еврокомиссии за бюджетными расходами и государственными заимствованиями, будут устанавливаться четкие финансовые рамки, которые в свою очередь значительно ограничат действия правительства.

Брюссель обеспокоен неэффективностью реформ итальянского правительства, поскольку государственный долг превышает два триллиона евро и составляет более 132% от ВВП.

Итальянские эксперты считают, что к 2021 году им удастся сократить госдолг, зато эксперты статистической службы ЕС считают, что он вырастет еще на 3%.

Два года подряд темпы роста ВВП в Италии снижались. Единственный сектор, где отмечается рост - туризм. Еврокомиссия требует от правительства сокращения государственных расходов и ужесточение финансовой политики.

Напомним, ЕС может оштрафовать Италию за высокий уровень госдолга.

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