Еврокомиссия рекомендовала начать дисциплинарную процедуру против Италии.



Заседание комитета ЕС по экономике и финансам уже в июле может принять окончательное решение по процедуре. В случае неблагоприятного для Италии развития событий, страну ожидает штраф в размере 1% ВВП. А также блокировки для нее структурных фондов и доступа в Банк европейских инвестиций.



Сейчас идет речь об усилении контроля со стороны Еврокомиссии за бюджетными расходами и государственными заимствованиями, будут устанавливаться четкие финансовые рамки, которые в свою очередь значительно ограничат действия правительства.



Брюссель обеспокоен неэффективностью реформ итальянского правительства, поскольку государственный долг превышает два триллиона евро и составляет более 132% от ВВП.



Итальянские эксперты считают, что к 2021 году им удастся сократить госдолг, зато эксперты статистической службы ЕС считают, что он вырастет еще на 3%.



Два года подряд темпы роста ВВП в Италии снижались. Единственный сектор, где отмечается рост - туризм. Еврокомиссия требует от правительства сокращения государственных расходов и ужесточение финансовой политики.



Напомним, ЕС может оштрафовать Италию за высокий уровень госдолга.